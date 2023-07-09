英料改革退休金投資圖刺激增長 財相表明無意減稅

英國財政部周日（9日）表示，財相侯俊偉（Jeremy Hunt）將公布金融市場資本改革方案，鼓勵退休金基金及其他資產管理者加強投資在高增長領域。同時他日前受訪亦暗示，下次大選前無意減稅。

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財政部指出，侯俊偉周一（10日）將在倫敦市長官邸發表演說，解釋改革方案。侯俊偉尋求在不大幅加重公共財政赤字下，嘗試利用改革刺激英國經濟增長。

據悉，侯俊偉希望透過推動退休金投資在部分基建基金及初創與綠色科技企業，改變退休金資金的投資方向，及嘗試確保民眾更聰明地投資退休金，同時維持國債市場穩定。

消息人士透露，侯俊偉料推動退休金將5%的定額供款資金用作投資，相信能在2030年時向生命科學及科技等領域注入約500億英鎊（約5,024.8億港元）。彭博社形容，今次是英國退休金市場數十年來其中一次最激進及撼動的改革。

據報侯俊偉認為，改革為尋求確保退休金會有最理想成果，任何投資結構變動以退休金儲蓄人士需求為優先。據悉，他屆時亦會列出已同意加入改革的保險公司與資產管理公司名單。

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花旗集團（Citigroup）歐洲﹑中東及非洲區行政總裁利文斯通（David Livingstone）表示，英國改革退休金投資強調淨回報可能是當地退休人士集體繁盛的關鍵，同時有望創造更高經濟增長﹑更創新及生產力經濟。

惟退休基金反對強制投資配額，此外也有意見憂慮箇中風險影響國債穩定，侯俊偉料重申方案會優先維持英國的「強大且多元化」（strong and diversified）國債市場。

英國投資公司Investment Association行政總裁卡明斯（Chris Cummings）亦認為，改革反映英國把投資視為經濟核心，在經濟困境下，透過提供更高回報退休金，為英國家庭提供金融前景，向英國商業注入投資刺激經濟增長。

侯俊偉上周六（8日）接受當地媒體訪問時表明，如果減稅使抗擊通脹變得困難，英國將不會推動減稅。他指在通脹高企下額外刺激數以十億英鎊需求，將使財政政策與貨幣政策之間有衝突，暗示不可能在明年大選前提出減稅。

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責任編輯：吳漢培