【日本核廢水】兩韓齊批IAEA 譴責排海計劃評估報告

南韓最大在野黨共同民主黨周日（9日）與國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi）會面，譴責IAEA在日本福島核電站核廢水排海安全性評估綜合報道中，未遵守中立和客觀原則。北韓官員同日亦譴責IAEA，包庇日本威脅人類生命安全的行為。

格羅西承認 IAEA國際專家組就報告現分歧 【下一頁】

正絕食抗議日本排放核污水入海的南韓民主黨議員禹元植在會見格羅西時表示，IAEA自始至終堅持支持日本將核廢水排海，未調查計劃對周邊國家的影響，自主下結論迎合日本，令人感到非常遺憾。

對於格羅西此前稱可在核廢水中游泳的說法，禹元植指責並表明南韓民眾絲毫沒有飲用或在核廢水中游泳的想法。他指IAEA將核廢水排海正當化，公然侵害成員國權利，如今日本將IAEA報告視為計劃通行證。

格羅西在會議開場時表示，日本核廢水排海議題在南韓備受關注理所當然，多個地區亦已對此表示擔憂，機構將聽取意見並給予回應。但他重申，日本核廢水排海計劃符合國際安全標準方式，IAEA亦在福島開設辦事處，今後數十年將常駐當地監測日方，是否切實按照計劃排放。

南韓調查料合安全標準 日本發放設施合格證（第二版） 【下一頁】

北韓官媒《朝中社》同日引述國土環境保護省對外事業局局長講話，譴責IAEA積極包庇，並助長核廢水排海計劃。報道指格羅西拿主權國家行使合法權利說事，但同時包庇日本威脅人類生命安全及生態環境的反人倫行為，是典型的雙重標準行為。

報道亦否認IAEA權威性，指其並非環境評估機構，國際法中亦未有任何條款，賦予IAEA允許特定國家和地區，向大海排放核廢水的權利。報道亦指摘日本排放核廢水行為破壞人類家園及反和平，國際社會不能坐視不理，而應團結一心加以阻止。

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責任編輯：李俊儀