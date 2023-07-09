【耶倫訪華】耶倫總結四日訪華行程　「世界很大，足以容納中美蓬勃發展」

▲ 【中美關係】結束四日訪華行程 美財長耶倫：世界很大、足以容納中美蓬勃發展

美國財長耶倫（Janet Yellen）結束四日訪華行程，她總結此行與中國財金部門新領袖的會談富有成效，有信心中美關係更加穩固，未來會有更頻繁接觸。耶倫稱：「我們相信世界很大，足以讓我們兩國蓬勃發展，兩國都有義務去負責任地管理這種關係，去尋找能相安無事及分享全球繁榮的方法」。

耶倫周日（9日）中午離開北京，她離開前在美國駐華大使館稱，儘管中美之間在許多範疇仍存在分歧，沒有一次訪問可以在一夜之間解決兩國之間的挑戰，但必須清楚及直接地為此溝通，「希望此行能建立具彈性和成效的溝通渠道」。

重申美國不尋求與中國脫鈎

耶倫重申，美國不尋求與中國脫鈎，認為脫鈎對兩國而言均是災難性，亦會給世界經濟帶來不穩定，而且實際上也不可能達成。但她表示，美國希望看到一個開放自由、健康和公平的經濟，而不是支離破碎，及迫使各國選邊站的經濟。

談及俄烏戰事，耶倫指中國企業需要避免向俄羅斯提供物質或逃避制裁上的支持。

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記者：伍鍵文