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【滴滴業績】滴滴App重新上架後　今年首季收入增19%、虧損收窄9成

股市 17:19 2023/07/09

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【滴滴業績】滴滴App重新上架後　今年首季收入增19%、虧損收窄9成

滴滴出行公布旗下應用程式（apps）今年1月重新在內地應用商店上架後首份業績。滴滴今年首季營業收益按年增19%至427.12億元（人民幣，下同），季度列帳虧損按年跌93%至11.6億元。

滴滴以非通用會計準則（non—GAAP）披露，今年首季經調整後EBITDA虧損（除息稅、折舊及攤銷前虧損）為5.68億元，按年收窄94%。當中，中國出行業務由去年首季虧損61.5億元，轉賺10.41億元，而國際業務和其他創新業務分別虧損1.82億元和14.27億元，分別按年收窄84%和38%。

滴滴3月內地出行交易宗數按年回升42%

以業務劃分，滴滴出行逾9成收益來自中國本土出行業務，分部收入按年增18.7%至427.12億元，國際業務收入按年增40.7%至16.91億元，其他業務收入按年增12.4%至19.7億元。

另一指標-滴滴核心平台總交易額（GTV）達到727.1億元，按年增長24.1%。其中，中國出行業務GTV達到589.5億元，按年增長22.6%；國際化業務GTV達到137.5億元，按年增長30.7%。滴滴表示，今年首季核心平台交易宗數按年增16%至28.75億宗。

滴滴表示，首季表現受惠於農曆新年需求改善，以及中國本土出行業務營銷支出降低，3月中國本土日均交易量達2820萬宗，按年回升42%，年內會繼續加強有效促銷及更多元、更實惠的產品供應，積極與消費者及司機互動。

國際業務繼續關注南美洲的巴西、墨西哥等主要市場，將進一步加大對國際業務增長的投資，探索新的出行產品，並揀選新市場擴展。

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編輯：麥德銘

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