美華盛頓州遭罰逾7.8億 未及時提供在囚精神病支援

美國聯邦法官Marsha Pechman上周五（7日）裁定，華盛頓州社會與健康服務部（Department of Social and Health Services，DSHS）未能及時為被指控犯罪的精神病患者，提供評估及治療，行為違反2015年達成的和解協議，被判罰款逾1億美元（約7.8億港元）。

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根據華盛頓州當局2015年達成的協議，DSHS需為在囚精神病患者提供評估和治療，等候時間亦需縮短至1至2周。Marsha Pechman承認，數個因素導致等候時間增加，但同時批評DSHS 缺乏遠見、創造力和規劃，對自身造成的危機亦未能及時反應。

Marsha Pechman在長達52頁的判決書中直言，不相信DSHS就解決州內精神病醫院的床位短缺問題已作充分的規劃並採取合理措施。

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法庭文件亦顯示，DSHS此前已兩度違反2015年的和解協議，而被判藐視法庭，並面臨約4億美元（約31.2億港元）罰款。是次已為DSHS第三次被控藐視法庭，Marsha Pechman更指，部門從未遵守。

根據2015年達成﹑名為Trueblood的和解協議，華盛頓州必須在法院下達命令14日內，為被起訴人士進行能力評估。若被起訴者被認定為不具備受審能力，在如有需要下於7日內接受治療。

但截至今年4月，在囚者平均需等候130日，才能入住州立機構接受治療。DSHS官員表示，正評估裁決並了解法院希望部門採取甚麼行動。

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責任編輯：李俊儀