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拜登訪英將晤查理斯及辛偉誠 再去北約峰會

環球政治 16:05 2023/07/09

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美國總統拜登（Joe Biden）將在英國時間周日（9日）抵達當地，展示北約（NATO）峰會前短暫訪英之旅，相信將與英王查理斯三世（Charles III）及首相辛偉誠（Rishi Sunak）會面。

【俄烏戰爭】烏表明不對俄領土用集束彈 多國反對援助 【下一頁】

白宮指出，拜登訪問英國為尋求進一步加強兩國的密切關係。拜登預計周一（10日）前往首相府質與辛偉誠會面。辛偉誠發言人表示，兩人將商討周中開始的北約峰會及烏克蘭等議題。

首相府辦公室上周六（8日）的聲明表示，全球正面對全新及前所未見的挑戰，威脅實體及經濟安全，英國聯盟此時更顯重要。聲明指英國是北約歐洲主要盟友，同時亦是美國最重要的貿易﹑國防及外交伙伴，在支援烏克蘭上亦不遺餘力。

【俄烏戰爭】美媒指美前官員曾晤俄外長 俄批報道不實 【下一頁】

拜登此行相信亦將前往溫莎堡，與查理斯會晤。兩者預期探討查理斯過去50年間積極發聲的氣候問題。

訪英行程結束後，拜登與辛偉誠將同行前往立陶宛，參加周二至周三（11日至12日）召開的北約峰會。其後，拜登將轉飛芬蘭首都赫爾辛基，與北歐國家領袖見面。

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責任編輯：吳漢培

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