英前財相婚禮遇環保團體示威 橙色紙屑「爆頭」（有片）

英國前財相歐思邦（George Osborne）上周六（8日）在西南部小鎮Bruton鄉村舉行婚禮，有約200人出席。歐思邦和太太在儀式結束步出教堂後，遇到著名環保團體Just Stop Oil示威，一名婦女向兩人頭上投擲橙色紙屑，顏色和組織經常使用粉末相似。

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現年52歲的歐思邦上周六與40歲的Thea Rodgers結婚，女方在他出任財相期擔任助手，前首相卡梅倫（David Cameron）夫婦及前衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）等政客和記者亦有出席婚禮。據報兩人2019年開始約會，育有兩個兒子，於2021年4月宣布訂婚。

You look good in orange @George_Osborne &mdash; congratulations to the newlyweds. pic.twitter.com/LARxEoraU2 — Just Stop Oil (@JustStop_Oil) July 8, 2023

Just Stop Oil在社交平台Twitter上載一段影片，從中可見一名身穿連衣裙和白色外套的老婦在歐思邦夫婦步出教堂後，從後方不斷往兩人頭上投擲橙色紙屑，最後更將紙袋內裝著的紙屑全數倒在兩人身上。她最後被保安趕走，但亦面帶笑容。

Just Stop Oil在社交平台Twitter上載一段影片，從中可見一名身穿連衣裙和白色外套的老婦在歐思邦夫婦步出教堂後，從後方不斷往兩人頭上投擲橙色紙屑，最後更將紙袋內裝著的紙屑全數倒在兩人身上。她最後被保安趕走，但亦面帶笑容。

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Just Stop Oil在帖文中向兩人表示恭喜，指橙色襯托得他們很好看。組織其後亦貼出歐思邦出任財相時的報道，包括他曾指不希望英國在減排方面，走在世界其他國家前面，而是希望為國家盡可能提供便宜的能源。

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責任編輯：李俊儀