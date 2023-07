英前財相婚禮遇環保團體示威 橙色紙屑「爆頭」（有片）

英國前財相歐思邦(George Osborne)上周六(8日)在西南部小鎮Bruton鄉村舉行婚禮,有約200人出席。歐思邦和太太在儀式結束步出教堂後,遇到著名環保團體Just Stop Oil示威,一名婦女向兩人頭上投擲橙色紙屑,顏色和組織經常使用粉末相似。

英車主離奇硬食逾500元「牛肉乾」 怒斥遭陷害(有片) 【下一頁】

現年52歲的歐思邦上周六與40歲的Thea Rodgers結婚,女方在他出任財相期擔任助手,前首相卡梅倫(David Cameron)夫婦及前衛生大臣夏國賢(Matt Hancock)等政客和記者亦有出席婚禮。據報兩人2019年開始約會,育有兩個兒子,於2021年4月宣布訂婚。