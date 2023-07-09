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【俄烏戰爭】烏表明不對俄領土用集束彈 多國反對援助

環球政治 14:39 2023/07/09

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美國日前證實，將向烏克蘭援助被超過100國禁止使用的集束彈。烏方表明，不會對俄國領土使用集束彈。英國及加拿大在內等西方國家重申，反對使用集束彈。

【俄烏戰爭】美料援集束彈 人權組織籲停止 【下一頁】

烏克蘭防長列兹尼科夫（Oleksii Reznikov）歡迎美方最新軍事援助，指集束彈將有助烏軍收回更多領土，並承諾不會在俄羅斯領土上使用。他稱集束彈可拯救烏軍士兵性命，亦會嚴格紀錄使用，會向盟友提供使用紀錄。

列兹尼科夫重申，烏軍對集束彈立場為協助收復更多領土及挽救更多烏克蘭人民生命。

俄國上周六（8日）則批評美國援助烏克蘭集束彈，稱是美方又一次展示其令人震驚的反俄立場。俄外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）指摘，美烏再次在不考慮後果下使用所謂「神奇武器」，強調軍援不會影響俄軍特別軍事行動目標。

【俄烏戰爭】美媒指美前官員曾晤俄外長 俄批報道不實 【下一頁】

西班牙表明反對援助烏克蘭集束彈，防長羅夫萊斯（Margarita Robles）強調支持烏克蘭，但不支持向烏軍提供特定武器。

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）亦指出，英國有簽署集束彈藥公約（Convention on Cluster Munitions），並不支持製造或使用集束彈。惟表明繼續支持烏克蘭對抗俄羅斯入侵。

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責任編輯：吳漢培

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