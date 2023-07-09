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【美國加息】美國周三公布CPI　市場怎估通脹與加息？

股市 10:36 2023/07/09

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美國周三公布CPI

美國本周三公布6月CPI通脹數據，市場預期按年升幅由4%放緩至3.1%，主要原因是去年7月的高基數效應，單計6月CPI升幅由0.1%加速至0.3%。核心通脹增速以過去1年計，料由5.3%輕微放緩至5%，單計6月的按月變化，增速由0.4%放緩至0.3%。

美國聯儲局將於7月26日公布議息結果，市場預期在停止一次加息後，今次將加息0.25厘，到達5至5.25厘區間。利率期貨市場顯示，加息機會率增至93%。

就業放緩

由於上周非農數據增長疲弱，僅新增20.9萬職，創2020年底以來最慢的增速，加上前兩個月度數據均被向下修，表明就業放緩程度比預期更甚。勞工統計局8月將發布年度修正報告，市場預期年初數據將進一步向下修正，反映勞工市場走軟。

另外，新增職位愈來愈集中個別行業，整體就業市場已在降溫。6月新增的20.9萬職之中，政府招聘便佔6萬職，醫療保健及社會工作者亦佔6.5萬職，建築及製造業佔3萬職，不過，批發、交通與貨倉亦在減少職位，零售及臨時工減少逾2萬職，臨時工人數往往為領先指標，因為職場熾熱時會先增加臨時工，職場冷卻亦最先解僱臨時工，臨時工和合同工人數降至近兩年來最低水平。

另外，失業率（經季調）雖然由3.7%跌至3.6%，但並非反映失業人數下跌，失業人數（未經季調）由633.4萬人增0.3%至635.1萬人。

通脹放緩

通脹方面，5月通脹按月僅增0.1%，主要由於能源價格大幅放緩，故核心通脹仍高，增幅達0.4%，核心通脹升幅則由於二手車價格上漲，以及交通服務價格上升，同時要留意住屋價格是否維持高企。

【儲局官員】洛根：聯儲局需要推行更多緊縮政策　對加息滯後效應影響存疑

【美國加息】紐約梅隆投資管理：美息升至6厘可能性增加　美國經濟軟著陸機會率只有兩成

記者：譚志偉

美股 貨幣政策 財政政策 經濟數據表現 就業 加息 美國聯儲局 利率期貨 美國 通脹
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