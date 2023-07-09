▲ 【汽車股】Tesla比亞迪等16車廠不打價格戰承諾書 中汽協：違《反壟斷法》精神

內地16家大型車廠上周四發布承諾書，包括特斯拉（Tesla，美：TSLA）、比亞迪 （01211） 、吉利汽車 （00175） 、小鵬 （09868） 、蔚來 （09866） 等，「不以非正常價格擾亂市場公平競爭秩序」，不過，由於有違《反壟斷法》精神，中國汽車工業協會發布聲明指，刪除相關表述，並敦促16家及其他汽車生產會員企業，嚴格遵守《反壟斷法》及相關行政法規、指南、規章，自主定價、公平競爭，共同為產業規範健康創新發展貢獻力量。

聲明指，16家汽車生產企業共同發布承諾書，旨在按照《反壟斷法》第十四條「行業協會應當加強行業自律，引導本行業的經營者依法競爭，合規經營，維護市場競爭秩序」的規定，履行行業協會維護市場公平競爭的義務。協會認識到，承諾書中「不以非正常價格擾亂市場公平競爭秩序」涉及「價格」表述，表意不當，有違《反壟斷法》精神，引發了廣泛關注。

值得留意的是，理想汽車 （02015） 並無簽署承諾書，理想自今年以來便一直堅持不打價格戰，還推出保價政策，即定購日起90天內，若官方售價有減價情形，會主動退回差價。

【汽車股】Tesla比亞迪等16車廠簽署《維護公平市場秩序承諾書》 電動車價格戰終戰？

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記者：譚志偉