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【汽車股】組識Tesla等16內地車廠承諾不打價格戰　中汽協急刪條款、促嚴守反壟斷法

股市 16:08 2023/07/09

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【汽車股】Tesla比亞迪等16車廠不打價格戰承諾書　中汽協：違《反壟斷法》精神

由中國汽車工業協會組織下，特斯拉（Tesla，美：TSLA）、比亞迪 （01211） 在內16家內地大型車廠，上周四（6日）簽署承諾書，首項承諾提及「不以非正常價格擾亂市場公平競爭秩序」，讓市場解讀為內地車廠終結年初以來的價格戰。不過，中汽協於周六（8日）發聲明，認識到承諾書涉及「價格」表述，表意不當，有違《反壟斷法》精神，最新已將上述條款刪除。

中汽協續指，會敦促16家及其他汽車生產會員企業，嚴格遵守《反壟斷法》及相關行政法規、指南、規章，自主定價、公平競爭，共同為產業規範健康創新發展貢獻力量。

參與的16家車廠包括一汽、東風、上汽、長安、北汽、廣汽、中國重汽、奇瑞、江淮、吉利、長城、比亞迪、蔚來、理想、小鵬、特斯拉。

值得留意的是，理想汽車 （02015） 並無簽署上述承諾書，理想自今年以來便一直堅持不打價格戰，還推出保價政策，即定購日起90天內，若官方售價有減價情形，會主動退回差價。

【汽車股】Tesla比亞迪等16車廠簽署《維護公平市場秩序承諾書》　電動車價格戰終戰？

【吉利175】吉利汽車6月總銷量增9%　上半年銷量累升13%

記者：譚志偉

美股 港股 比亞迪股份（01211） 中國汽車工業協會 汽車 壟斷 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 汽車股 競爭條例 吉利汽車（00175）
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