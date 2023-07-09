【監管條例】內地發布私募投資基金監管條例 鼓勵行業規範健康發展

新華社報道，國務院總理李強日前簽署國務院令，公布《私募投資基金監督管理條例》，自今年9月1日起施行。《條例》旨在鼓勵私募投資基金行業規範健康發展，更好保護投資者合法權益，進一步發揮服務實體經濟、促進科技創新等作用。

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《條例》明確適用範圍，將契約型、公司型及合夥型等不同組織形式的私募投資基金均納入適用範圍。同時，《條例》明確私募基金管理人和托管人的義務要求。明確不得成為私募基金管理人及其控股股東、實際控制人、董事、監事及高級管理人員等相關主體的情形，並明確從業人員應當按照規定接受合規和專業能力培訓。



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此外，《條例》規範資金募集和投資運作，私募投資基金應當向合格投資者募集或者轉讓，單只私募投資基金的投資者累計不得超過法律規定的人數。《條例》又對創業投資基金作出特別規定，國家對創業投資基金給予政策支持，鼓勵和引導其投資成長性、創新性創業企業。《條例》還強化監督管理和法律責任，規定私募投資基金業務活動的監督管理，應當貫徹黨和國家路綫方針政策及決策部署。

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