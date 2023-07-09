  • 31°C
香港時間 : 2023709日 (週日) 18:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【監管條例】內地發布私募投資基金監管條例 鼓勵行業規範健康發展

股樓投資 17:22 2023/07/09

分享：

分享：

新華社報道，國務院總理李強日前簽署國務院令，公布《私募投資基金監督管理條例》，自今年9月1日起施行。《條例》旨在鼓勵私募投資基金行業規範健康發展，更好保護投資者合法權益，進一步發揮服務實體經濟、促進科技創新等作用。

延伸閱讀：【大行報告】 高盛﹕部分內銀股面臨股息壓力 農行工行遭降評級至沽售 狠劈目標價【見下頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

《條例》明確適用範圍，將契約型、公司型及合夥型等不同組織形式的私募投資基金均納入適用範圍。同時，《條例》明確私募基金管理人和托管人的義務要求。明確不得成為私募基金管理人及其控股股東、實際控制人、董事、監事及高級管理人員等相關主體的情形，並明確從業人員應當按照規定接受合規和專業能力培訓。
 

同場加映﹕【溫股知新】成功突破區間市？ 三項指標有啟示

溫股知新
【溫股知新】成功突破區間市？ 三項指標有啟示

此外，《條例》規範資金募集和投資運作，私募投資基金應當向合格投資者募集或者轉讓，單只私募投資基金的投資者累計不得超過法律規定的人數。《條例》又對創業投資基金作出特別規定，國家對創業投資基金給予政策支持，鼓勵和引導其投資成長性、創新性創業企業。《條例》還強化監督管理和法律責任，規定私募投資基金業務活動的監督管理，應當貫徹黨和國家路綫方針政策及決策部署。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 袁國守

創新科技及應用 新華社 中國 私募基金 李強 中國國務院

下一篇文章

【大行點睇】內地復甦放緩料第三季改變 中信證券建議留意績優股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

Benz採用Tesla的充電技術 明年將可使用NACS網絡充電
Benz採用Tesla的充電技術 明年將可使用NACS網絡充電
【九巴招聘】7月9日「九巴有請‧體驗日」 即場面試招募多個前線職位
【九巴招聘】7月9日「九巴有請‧體驗日」 即場面試招募多個前線職位
Samsung第二季度營業利潤可能暴跌96% 芯片業務損失高達4.58萬億韓元
Samsung第二季度營業利潤可能暴跌96% 芯片業務損失高達4.58萬億韓元
【裝修設計】業主擲60萬裝修497呎單位　細房改成地台衣帽間　用作日常禪修洗滌心靈
【裝修設計】業主擲60萬裝修497呎單位　細房改成地台衣帽間　用作日常禪修洗滌心靈
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款