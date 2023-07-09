【去碳化】G7城市部長會議今閉幕 強調綠地和可再生能源重要性

共同社報道，在日本高松市召開的七國集團（G7）城市部長會議今日（9日）閉幕。會議通過聯合聲明，提出推進去碳化以實現可持續城市，強調確保綠地和引進可再生能源的重要性，各國協調推進對烏克蘭的重建支援也獲寫入聲明。



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擔任會議主席的日本國土交通相齊藤鐵夫表示，為解決全球課題，資產集中的城市做出努力很重要，G7共同確認解決方向。此外，聯合聲明指出，城市公園和城市農田等「有吸收二氧化碳和緩和災害影響等作用」，認為有必要確保和恢復「綠地及水邊的空間和基礎設施」，要求調整土地利用和城市結構。

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會議還發表了各國實現宣言的行動指針《香川・高松原則》，提出支援負責城市行政的地方政府，為吸引民間投資完善環境，與新興市場及發展中國家合作。

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