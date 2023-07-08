澳洲國民銀行更新再融資標準 幫助無法達到償還貸款能力標準客戶

澳洲國民銀行（NAB）周五（7日）表示，它將更新其同類再融資標準的方法，以幫助無法達到評估其償還貸款能力的行業標準的客戶。

該銀行在給《路透社》的一份電子郵件聲明中說：「我們將更新現有的方法，以支持符合條件的再融資客戶轉到NAB，他們被認為是良好的信用風險，但可能不完全符合標準的貸款標準。」

澳洲審慎監管局(APRA)建議銀行，只有在銀行認為客戶能夠以高於當前市場利率三個百分點的價格償還時，才向客戶發放貸款。

該國的 「四大」銀行公開呼籲APRA在高利率環境下放寬這一規則，澳洲儲備銀行的現金利率為4.10%，創11年新高。



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他們認為，一些在央行開始收緊政策前貸款的人無法再融資，因為他們將無法通過3%的服務性測試。

頂級貸款人澳洲聯邦銀行(CBA)上個月將一些借款人為現有住房貸款再融資的緩衝利率從行業標準的3%降至1%。西太平洋銀行(WBC)在5月表示，它將提供一個修改後的服務性評估利率。

在NAB之後，澳新銀行集團控股（ANZ）是前四大銀行中唯一一家為無法達到APRA標準的客戶放寬再融資貸款標準的銀行。

NAB表示，其再融資標準的變化將從7月21日起適用，但補充說，在評估適當的服務能力時，它將採取「個案 」方法。

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記者：張瑋婷