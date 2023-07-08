馬斯克起訴Wachtell「不當得利」 金額震驚Twitter前總監：「哦，我的天哪」

Twitter的母公司周五（7日）起訴了一家領先的企業律師事務所，稱其與Elon Musk馬斯克去年以440億美元收購Twitter有關。Twitter先前向頂級併購公司Wachtell, Lipton, Rosen & Katz支付的9000萬美元相當於「不當得利」，應該予以償還。



馬斯克指責Wachtell利用Twitter，在2022年10月27日收購結束前的最後幾天接受巨額「成功」費用，這些費用是由即將離開的Twitter高管發放的，這些高管感激馬斯克被迫收購Twitter。

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馬斯克希望收回Wachtell在收購結束當天由其一名合夥人和推特首席法律官Vijaya Gadde簽署的協議中收取的「過多」費用。他還稱9000萬美元的報酬不合情理，因為Wachtell在特拉華州訴訟案中幾個月的工作收費還不到這個數字的三分之一。

訴狀說，「Wachtell安排用公司收銀機中的資金有效地填滿自己的口袋，而鑰匙正被移交給馬斯克。」訴狀還引用了Twitter前總監Martha Lane Fox的話，她在得知律師將獲得多少報酬後，給總法律顧問 Sean Edgett特發了電子郵件：「哦，我的天哪」。

Wachtell沒有立即回應評論請求。 Gadde、Fox和Edgett不是該訴訟的當事人。

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記者：張瑋婷