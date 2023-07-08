【大行點睇】施羅德：環球股市觀點轉趨中性 長債及歐洲企業債維持樂觀看法

回顧2023年上半年，許多投資者都感到難以掌握投資市場趨勢。施羅德投資目前仍維持其對環球經濟將逐漸放緩的看法，並預測環球經濟將於2024年步入衰退，但認為衰退發生的時間點已較早前預期有所延遲。

施羅德投資相信，隨著金融市場於2023年內逐漸過渡至較低的通脹及基準利率環境，對於管理風險及爭取更高回報而言都將比較有利。

施羅德投資亞洲區多元化資產投資主管近藤敬子 （Keiko Kondo）表示：「儘管美國製造業及商品行業持續疲弱，但家庭住戶消費及服務業保持強勁，能夠抵銷上述情況所帶來的影響。因此，環球股市走強，而利率走勢亦令市場對美國聯儲局取態轉向的預期完全逆轉。雖然環球宏觀經濟風險已變得更為平衡，但在經濟將出現放緩的前景下，失業率上升的問題仍是一項重要難題。」

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近藤敬子補充道：「在亞洲，到目前為止，中國内地通脹看來受控，這反應到經濟復蘇比預期較慢。與此相比，亞洲其他經濟體的通脹壓力較高，但現正在緩和，與其他地區的通脹率走勢相似。」

由於環球經濟並未快速放緩，施羅德投資認為企業盈利的短期風險相對較低，因此對股票的看法已轉趨中性。

近藤敬子表示：「雖然2024年的企業盈利預期仍面臨著壓力，但經濟延遲出現衰退，意味著企業盈利大幅下降亦會有所延緩。由於環球製造業正處於疲弱週期，我們認為亞洲股市仍存在隱憂，尤其是個別像南韓及台灣等對出口倚賴性相對較高的市場。儘管如此，股票相信有機會因經濟延遲出現衰退而在中長期迎頭趕上。」

此外，近藤敬子亦密切注視中國內地的投資機會，預料內地當局的政策支持可望為內地金融市場帶來一股結構性增長動力。

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她補充道：「除了服務性行業，投資者亦可發掘可持續發展及先進科技相關行業的投資潛力，當中包括受惠於政策推動的電動車、再生能源及半導體板塊。」

至於債券市場方面，近藤敬子指出，美國銀行業受壓、通脹率下降及勞動市場緊張情況已見頂，將可為美國聯儲局於2023年下半年放寬收緊政策提供空間，長債亦可於投資組合中擔當一席位。

近藤敬子續稱：「目前的利率曲線趨勢令美國國債前景相對受限。在這樣的情況下，持有政府債券（特別是新興市場當地貨幣債券），同時挑選高質信用債將有助減低投資組合的風險。」她亦對東亞及東南亞債券持樂觀看法，因為與西方國家相比，這些市場正處於加息週期的較後階段。

另外，在合理的估值水平下，施羅德投資對債息差大致持中性態度。然而，近藤敬子認為，在維持存續期風險敞口的資產當中，歐洲投資級別企業債券可看高一線。

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記者：李兆明