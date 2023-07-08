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全球連續四日打破最高溫紀錄 料為10萬年來最熱

環球社會熱點 16:24 2023/07/08

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美國緬因大學的氣候再分析儀引用美國國家環境預報中心的數據，指全球平均氣溫周四（6日）升至攝氏17.23度，已為連續第4日打破最高溫紀錄。美國有綫新聞網絡（CNN）引述科學家估計，上述新紀錄料為過去10萬年以來最高氣溫。

本周兩日連破全球史上最熱記錄 專家：如判人類和生態死刑 【下一頁】

周一（3日）的全球平均氣溫達攝氏17.01度，而周二（4日）及周三（5日）氣溫更達到攝氏17.18度，打破了2016年8月創下的攝氏16.92度最高紀錄。

歐盟監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service ，簡稱C3S）的追蹤數據也顯示，周一及周二的平均氣溫已打破紀錄。

德州天氣炎熱致用電量破紀錄 美或面臨大範圍停電 【下一頁】

美國伍德韋爾氣候研究中心（Woodwell Climate Research Center）的高級科學家弗朗西斯（Jennifer Francis）指，雖然科學界是基於20世紀中葉的觀察數據來作紀錄，但幾乎可肯定今次為地球在更長時間內出現的最高溫度。

她指今次新紀錄，起碼為過去10萬年以來最高氣溫。有專家甚至警告，今年夏天料會出現更多氣溫破紀錄的情況。

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責任編輯：鄭錦玲

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