德國5月份產出按月降0.2% ING：五大因素成「有毒組合」

德國聯邦統計局周五（7日）表示，5月份的產出比上個月下降了0.2%。路透社調查的分析師曾預測產出將停滯不前。由於數據顯示工業生產意外下降，德國經濟迅速復甦的可能性似乎降低。

ING首席經濟學家Carsten Brzeski指出，前景不佳、訂單稀少、需要進一步增加庫存，以及烏克蘭戰爭和向清潔能源過渡等結構性因素是一個 「有毒組合」。他說：「近年來，該國的國際競爭力已經惡化，並可能進一步惡化。」

建銀國際對啤酒股評級及目標價

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

工業生產數據提醒人們，如果歐洲最大的經濟體要擺脫經濟衰退，就必須走下坡路，此前，5月訂單的意外增長在周四（6日）激發了一些樂觀情緒。

Landesbank Baden-Württemberg銀行的Jens-Oliver Niklasch說：「在昨天非常好的訂單數據之後，今天我們再次面臨幻滅。」。他認為，市場可能只是看到第二季度的停滯，但更有可能是經濟產出的再次下降。

延伸閱讀：【大行點睇】各大券商對太古賣可樂點睇？ 呢間行轉軚上調評級至買入 目標價睇68元【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【溫股知新】成功突破區間市？ 三項指標有啟示

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張瑋婷