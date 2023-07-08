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德國5月份產出按月降0.2% ING：五大因素成「有毒組合」

環球政經 06:00 2023/07/08

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德國聯邦統計局周五（7日）表示，5月份的產出比上個月下降了0.2%。路透社調查的分析師曾預測產出將停滯不前。由於數據顯示工業生產意外下降，德國經濟迅速復甦的可能性似乎降低。

ING首席經濟學家Carsten Brzeski指出，前景不佳、訂單稀少、需要進一步增加庫存，以及烏克蘭戰爭和向清潔能源過渡等結構性因素是一個 「有毒組合」。他說：「近年來，該國的國際競爭力已經惡化，並可能進一步惡化。」

建銀國際對啤酒股評級及目標價

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工業生產數據提醒人們，如果歐洲最大的經濟體要擺脫經濟衰退，就必須走下坡路，此前，5月訂單的意外增長在周四（6日）激發了一些樂觀情緒。

Landesbank Baden-Württemberg銀行的Jens-Oliver Niklasch說：「在昨天非常好的訂單數據之後，今天我們再次面臨幻滅。」。他認為，市場可能只是看到第二季度的停滯，但更有可能是經濟產出的再次下降。

延伸閱讀：【大行點睇】各大券商對太古賣可樂點睇？  呢間行轉軚上調評級至買入  目標價睇68元【見下頁

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記者：張瑋婷

 

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