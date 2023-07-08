【盈利預告】紫金預告上半年賺102億人幣 按年減少19.2% 較去年下半年增37.6%

紫金礦業（02899）公布，預計2023年上半年度實現歸屬於母公司所有者的淨利潤約102億元（人民幣，下同），同比下降約 19.2%，與2022年下半年度環比增長約37.6%。

通告披露，2023年半年度，公司礦產銅49.1萬噸，按年增長13.9%；礦產金32噸，增長18.5%；礦產鋅（鉛）24萬噸，增長 4.8%；礦產銀208噸，增長11.2%；鋰雲母（當量碳酸鋰）1,292噸。

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記者：李兆明