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SHELL預計第二季度天然氣交易按季 「大幅下降」 化學品等業績亦較上季低

環球政經 15:15 2023/07/08

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全球最大的液化天然氣（LNG）交易商SHELL（SHEL）周五（7日）表示，第二季度天然氣交易業績預計將按季度 「大幅下降」，不過與前兩年的第二季度一致。

4-6月天然氣批發價格波動較大，主要是受主要供應商挪威的維修影響，SHELL公司意外地延長了其尼哈姆納（Nyhamna）加工廠的停工期。

SHELL稱，「季節性因素和較少的優化機會」是其天然氣貿易業績下降的原因。她沒有提供天然氣交易結果的數字，也沒有說它佔其業務的比例。
 

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此前，中國人民銀行在2021年根據日常執法檢查安排，對財付通開展檢查並對財付通整改工作作出了具體指導。鑒於財付通已完成自查和相應整改工作，而其支付業務的合規經營能力已得到提升，公司認為，該決定對集團整體的經營和財務狀況沒有任何重大不利影響。

延伸閱讀：【大行點睇】各大券商對太古賣可樂點睇？  呢間行轉軚上調評級至買入  目標價睇68元【見下頁

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基準的前月荷蘭天然氣合同最後交易價格為每兆瓦時32.90歐元，低於去年的100歐元，包括8月份飆升至300歐元以上。以及今年年初的70歐元。
 

RBC股票分析師Biraj Borkhataria在一份說明中說：「SHELL的最新交易情況包括一些運營指標，這些指標大致符合我們的預測。」。他認為，鑑於較低的天然氣價格和SHELL的液化天然氣組合的季節性，整個石油和天然氣的交易較弱，這應該是市場所預期的。

由於季節性需求降低，SHELL的交易通常在第二季度產生的利潤較小。它補充說，其化學品和產品業務的交易業績預計也將低於第一季度，指示性煉油利潤率預計將從每桶15美元降至9美元。
 

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記者：張瑋婷

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