  • 31°C
香港時間 : 2023708日 (週六) 18:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【AI世代】快手正內測智能問答產品 短視頻直播行業首發

股樓投資 16:47 2023/07/08

分享：

分享：

據《新浪財經網》報道，借助大語言模型的技術能力，快手(01024)正在內測智能問答產品，在搜索場景中為用戶帶來智能問答和文本創作等新功能。

報道指，進入快手搜索輸入問題，就有機會獲得來自智能問答產品提供的信息和答案。該功能在原有搜索結果基礎上提供了更加直接有效的信息補充。

據悉，這是短視頻直播行業首個基於大語言模型落地的應用產品，也是快手在推動AI技術普惠層面的有力探索。

延伸閱讀：【大行報告】建銀：上半年高端啤酒銷售優異 首選華潤啤酒 潛在升幅逾3成【見下頁

    點擊圖片放大
    +3
    +2

延伸閱讀：【大行點睇】各大券商對太古賣可樂點睇？  呢間行轉軚上調評級至買入  目標價睇68元【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

同場加映：【溫股知新】成功突破區間市？ 三項指標有啟示

溫股知新
【溫股知新】成功突破區間市？ 三項指標有啟示

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明

 

開啟hket App，閱讀全文
快手—W（01024） 人工智能 港股

上一篇文章

主要上市外國公司 11月起可納入恒指科指

下一篇文章

SHELL預計第二季度天然氣交易按季 「大幅下降」 化學品等業績亦較上季低
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里9988】人行等機構向螞蟻罰款71.23億元人幣 阿里巴巴美股急彈8%
【阿里9988】人行等機構向螞蟻罰款71.23億元人幣 阿里巴巴美股急彈8%
Samsung第二季度營業利潤可能暴跌96% 芯片業務損失高達4.58萬億韓元
Samsung第二季度營業利潤可能暴跌96% 芯片業務損失高達4.58萬億韓元
【著數優惠】 惠康78周年逾300件精選產品買1送1 限定7月8日周年大折日 全場貨品88折優惠
【著數優惠】 惠康78周年逾300件精選產品買1送1 限定7月8日周年大折日 全場貨品88折優惠
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【裝修設計】業主擲60萬裝修497呎單位　細房改成地台衣帽間　用作日常禪修洗滌心靈
【裝修設計】業主擲60萬裝修497呎單位　細房改成地台衣帽間　用作日常禪修洗滌心靈
金管局放寬自用住宅按揭成數　市場：料有助啟動換樓鏈
金管局放寬自用住宅按揭成數　市場：料有助啟動換樓鏈
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款