【AI世代】快手正內測智能問答產品 短視頻直播行業首發

據《新浪財經網》報道，借助大語言模型的技術能力，快手(01024)正在內測智能問答產品，在搜索場景中為用戶帶來智能問答和文本創作等新功能。

報道指，進入快手搜索輸入問題，就有機會獲得來自智能問答產品提供的信息和答案。該功能在原有搜索結果基礎上提供了更加直接有效的信息補充。

據悉，這是短視頻直播行業首個基於大語言模型落地的應用產品，也是快手在推動AI技術普惠層面的有力探索。

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記者：李兆明