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【資產管理】中證監啟動內地公募基金費率改革　多間龍頭宣布下調管理費、託管費

股市 15:10 2023/07/08

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【資產管理】中證監啟動內地公募基金費率改革　多間龍頭宣布下調管理費、託管費

中證監周六（8日）宣布，启动公募基金费率改革工作，當中包括預計2025年主動權益類基金管理費率將較2022年下降約26%，投資者投資成本顯著降低。醞釀已久的內地基金降費改革方案正式落地，部分機構已公告旗下現有產品管理費率、託管費率分別降至1.2%、0.2%以下。

目前易方達基金、華夏基金、廣發基金、興全基金、華安基金等約20家基金公司已公告旗下主動權益產品管理費率、託管費率分別降至1.2%、0.2%，下周一起（10日）起生效。

中證監除了要求降低主動權益類基金費率水平之外，將研究推出更多浮動費率產品試點；同時擬逐步規範公募基金證券交易佣金費率，相關改革措施涉及修改相關法規，預計將於2023年底前完成；通過法規修改，統籌讓利投資者和調動銷售機構積極性，進一步規範公募基金銷售環節收費，預計於2024年底前完成；完善公募基金行業費率披露機制，相關改革措施涉及修改相關法規，預計將於2023年底前完成。

近十年內地公募基金行業費率整體呈現持續下降態勢，平均管理費率由 2013年的0.93%降至2022年0.56%，然而，不同類型基金費率差異較大，權益類基金高於債券型基金，主動權益類基金高於被動權益類基金，今次費率改革主要聚焦於主動權益類基金。

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編輯：李哲毅

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