【金融整改】騰訊財付通被罸款29.9億人幣 金融監管重點 轉入常態化監管

在螞蟻集團被罰款整改同時，騰訊控股（00700）亦公布，旗下財付通支付科技（財付通）已收到中國人民銀行通知，關於其決定對財付通在中國內地提供支付服務方面的過往監管不合規行為，處以約29.9億元人民幣的罰款。

騰訊指，相信金融監管部門的工作重點將轉入常態化監管，落實促進平台經濟健康發展的金融政策措施，並支持、鼓勵平台企業持續提升金融普惠性。

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此前，中國人民銀行在2021年根據日常執法檢查安排，對財付通開展檢查並對財付通整改工作作出了具體指導。鑒於財付通已完成自查和相應整改工作，而其支付業務的合規經營能力已得到提升，公司認為，該決定對集團整體的經營和財務狀況沒有任何重大不利影響。

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記者：李兆明