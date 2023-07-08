▲ 【虛擬資產】加密貨幣交易所幣安爆高管離職潮 此前面臨重大監管壓力

幣安（Binance）面對重大監管壓力加劇下，近期多位高管相繼離職，幣安首席戰略官Patrick Hillmann周四（6日）在Twitter上宣布將離開幣安。去年古加入幣安的合規主管Steven Christie也宣布，因個人原因離開公司。另外，有外電引述消息人士指，幣安總法律顧問 Han Ng亦已辭職。

此前，美國商品期貨交易委員會 （CFTC）5月起訴幣安涉嫌違反商品交易法，美國證交會（SEC）6月指控幣安違反 13 項證券法，指控該公司不當處理客戶資金並非法為美國投資者提供服務。

幣安曾反駁，此類起訴行為「令人失望」，並表示幣安和幣安附屬平台上的所有用戶資產，包括Binance.US，都是安全可靠。

趙長鵬反駁離職潮

多位高管相繼離職後，幣安首席執行官趙長鵬（CZ）也試圖為公司辯護，Twitter發文指，「（每家公司）都有人員流動。但坊間報道所編造的理由是完全錯誤」。

趙長鵬指，作為一個在 6 年內從 30 人發展到 8000 人的機構，在成立不到 5 個月的時間內從 0 發展成為世界上最大的加密貨幣交易所，我們都非常幸運，擁有地球上最優秀的人才。

據報上月幣安高級調查總監 Matthew Price、全球市場營銷和傳播副總裁 Steve Milton也離開。

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編輯：李哲毅