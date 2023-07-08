英國汽車失控撞入小學 家屬悼念遇害8歲女童Selena Lau

英國倫敦溫布頓區周四（6日）發生一宗駭人的交通意外，一名46歲女子開車期間失控撞入一間小學，造成一名8歲女童死亡及10多人受傷。家屬發聲明悼念遇害女童Selena Lau，形容女童是一名聰明可愛的小孩。另外，意外現場也有多人在留下鮮花悼念她。

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事發當日為The Study Preparatory School學期最後一日，當時學生正於學校戶外空間舉行茶會慶祝學期完結。

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一名46歲女子突然駕駛越野路華（Land Rover）汽車撞入茶會現場，嚇得學生四散躲避。據悉，最少一名兒童因意外被捲入車底。

事件造成一人死亡及16人受傷，傷者包括僅7個月大的嬰兒，另外一名8歲女童傷勢危殆。

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英媒報道，8歲死者為為該校學生Selena Lau。女童家人事後發表簡短聲明，形容Selena是一名聰明可愛的女孩，深受所有人的喜愛，家人正處於悲傷時刻，希望外界尊重其私隱。

警方以涉嫌危險駕駛導致他人死亡罪拘捕46歲女司機，她目前已獲准保釋。

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責任編輯：鄭錦玲