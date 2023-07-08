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Benz採用Tesla的充電技術 明年將可使用NACS網絡充電

環球政經 10:00 2023/07/08

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德國汽車製造商梅賽德斯-奔馳（MBG）（Mercedes-Benz，港稱「平治」）周五（7日）表示，其在北美的電動汽車將從2025年起採用Tesla（TSLA）開發的充電技術，同時從明年起可以使用其12000多個超級充電樁。

該公司與美國競爭對手福特(F)和通用汽車(GM)一起採用北美充電標準(NACS)，因為他們試圖擴大其快速充電器網絡，以使擁有電動汽車更容易。

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奔馳將是第一家為其北美客戶簽署Tesla充電設計的德國汽車製造商。德國同行大眾汽車(VOWG)也在討論採用NACS。

奔馳最初將提供一個適配器，幫助其在北美使用聯合充電系統的現有電動車從2024年起在NACS網絡上充電。 CCS是一個廣泛使用的直流快速充電的對手插頭。

奔馳司機也將在地圖上看到Tesla超級充電樁，以及它們在汽車中的可用性狀態和價格。

它還計劃同時擴大其充電網絡，到本世紀末，在北美有400多個充電中心，包括2500多個高功率充電器。同時，由於拜登政府尋求提供數十億的補貼來擴大充電網絡，Tesla已經在其美國的一些充電站擴大了連接器的範圍，包括CCS。

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記者：張瑋婷

 

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