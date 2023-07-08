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美國郵政稱資金不足周日起加價 預計2031年將額外收入440億美元

環球政經 09:01 2023/07/08

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美國郵政局（USPS）將從周日（9日）起把一等郵件的郵票價格從63美分提高到66美分。這是最新一次漲價，以幫助抵消通貨膨脹壓力和頭等艙郵件量的下降。 USPS在1月份將郵票價格從60美分提高到63美分。郵政管理局周日在郵政管理委員會批准後，將整體一等郵件價格提高5.4%。

自2019年初郵票價格從50美分上漲到55美分以來，郵票價格上漲了32%。美國郵政周五（6日）表示，「需要進行這些價格調整，以便為郵政部門提供急需的收入」。去年的一等郵件量下降了3%，是50年來的最低數字，自2006年以來下降了51%。

延伸閱讀：【大行點睇】各大券商對太古賣可樂點睇？  呢間行轉軚上調評級至買入  目標價睇68元【見下頁

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大多數人用來寄信和支付賬單的一等郵件是收入最高的郵件類別，在美國郵政2022年788億美元的總收入中佔242億美元，即31%。

今年4月，美國郵政在贏得國會的財政救濟後，將到2031年的預計損失減少了一半以上，實行定期漲價並採取改革措施。

同場加映：【溫股知新】成功突破區間市？ 三項指標有啟示

溫股知新
【溫股知新】成功突破區間市？ 三項指標有啟示

美國郵政每年提高兩次郵票價格，預計到2031年，其「新的定價政策將產生440億美元的額外收入」。

總統拜登於2022年4月簽署立法，在十年內為美國郵政提供480億美元的財政救濟，並要求其未來的退休人員加入政府的健康保險計劃。美國郵政要求拜登政府對退休繳費進行會計改革，這將取消攤銷付款，並為美國郵政每年節省20至30億美元，10年內高達346億美元。

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記者：張瑋婷

 

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