美國6月份新就業崗位為兩年半年以來最少 非農就業崗位只增20.9萬個

美國勞工部周五（7日）發布就業報告，6月份新加的就業崗位是兩年半年以來最少的，但持續強勁的工資增長表明勞動力市場狀況仍然緊張，市場認為這是聯儲局將在本月晚些時候恢復加息的信號。

就業報告還顯示，4月和5月的新就業崗位減少了11萬個，表明較高的借貸成本開始抑制企業繼續增加員工的慾望。上個月因經濟原因而從事兼職工作的人數也有所上升，部分原因是他們的工作時間因工作鬆弛或商業條件而減少。

然而，按照歷史標準，就業增長的步伐仍然強勁，而且本周的數據顯示服務業活動加速，這表明經濟遠沒有接近長期預測的衰退。

中佛羅里達大學經濟預測研究所（University of Central Florida's Institute for Economic ）所長Sean Snaith指：「工資數字給人一種減弱的感覺，但勞動力市場仍然強勁。 "美聯儲的工作絕不是已經完成。我們正處於一場對抗通貨膨脹的持久戰中，今天的報告中沒有任何內容表明是這樣。」

經絡按揭提供：新政策下自用住宅按揭例子

延伸閲讀黃竹坑站海盈山首批88伙 折實平均呎價27989元【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

機構調查顯示，上個月非農就業崗位增加了20.9萬個，是2020年12月以來最小的增幅。接受路透社調查的經濟學家曾預測薪資增長22.5萬。這是15個月以來薪資水平首次低於預期。

今年上半年，就業崗位平均每月增長27.8萬個。經濟需要每月創造70,000-100,000個工作崗位，才能跟上勞動年齡人口的增長。

政府就業人數增加了60,000人，受州政府和地方政府工資增長59,000人的推動。政府就業人數仍然比大流行前的水平低16.1萬。私營部門就業人數增加14.9萬人，也是2020年12月以來最小的增幅。醫療保健行業的就業人數增加了41,000人，反映了醫院、護理和住宅護理設施以及家庭保健服務的招聘增加。建築業就業人數躍升了23,000人。

同場加映【溫股知新】成功突破區間市？ 三項指標有啟示

房地產市場在受到抵押貸款利率飆升的打擊後，正顯示出復甦的跡象。聯儲局自2022年3月開始實施40多年來最快的貨幣政策緊縮運動以來，已經將政策利率提高了500個基點。

被視為未來招聘預兆的臨時人員減少了12,600人，專業和商業服務領域的就業人數也有增加。製造業就業人數適度反彈，因為該行業正在與需求疲軟作鬥爭。然而，零售業的工作崗位減少了11,200個。

休閒和酒店業的就業人數增加了21,000人。然而，這一速度比第一季度有所放緩。需求可能放緩，或者企業難以找到工人，正如供應管理協會6月份的調查所暗示的那樣，該調查顯示一些服務企業報告說 「無法為一些空缺職位找到合格的候選人」。

政府數據周四（7日）顯示，5月份，每一個失業者有1.6個職位空缺。休閒和酒店業的就業人數仍然比疫情前的水平低36.9萬。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張瑋婷