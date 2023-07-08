▲ 【美股焦點】對沖基金名宿：美股牛市難持續、警告英偉達炒作危險 明年美國經濟或陷衰退

有外電指，美國億萬富豪兼對沖基金名宿Leon Cooperman認為，圍繞著英偉達（Nvidia，美：NVDA）及其他增長型股票巨大炒作很危險，「我們知道英偉達的結局不會好」，同時警告美國經濟明年可能陷入衰退。

投資者押注英偉達成為人工智能熱潮贏家，帶動英偉達成股價今年上漲近兩倍，市值達到創紀錄的 1 萬億美元，不過Cooperman指出：「多年來我了解到，一切最終都會變成狗屎，從 200 倍市盈率下跌比從 8 倍或 9 倍市盈率跌得更傷」，他舉例指，像思科思科（Cisco 美︰CSCO）等前股市寵兒從未恢復到互聯網泡沫期間高峰。

今年美股再度向上，標指漲 15%、納指升38%，Cooperman認為，美股升市是積極情緒大幅升溫，而不是企業利潤增加等基本面因素。他警告說，這股熱潮不會持續下去，並預測標指未來數年內都不會超過 2022 年 1 月約 4,800 點的高位。然而，他指出，當今市場上仍然有大量被低估的股票，為逢低買入者獲得巨額回報鋪平了道路。

Cooperman又暗示，美國 2024 年可能出現衰退，由於資產價格過高、通脹持續存在、利率上升以及經濟衰退迫在眉睫的背景下，自己持謹慎態度。他稱：「我對大局感到非常緊張，以至於我沒有完全投資，而持有現金」。

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編輯：李哲毅