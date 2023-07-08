【螞蟻走向】螞蟻被罰71.2億元人民幣後 宣佈回購7.6%股權或贈員工

螞蟻金服集團周六（8日）宣布了一項股票回購計劃，該金融科技巨頭的價值為5671億元（785.4億美元）。這是因為管理層希望補充其員工激勵機制，並在該公司的監管整頓後讓一些投資者退出。

這標誌著該公司在2020年中期被賦予的3000多億美元的價值急劇下降，此前其計劃在該年晚些時候進行的IPO被撤銷。螞蟻金服表示，它已向所有股東提議回購最多7.6%的股權，價格相當於集團估值約為5671億元，「回購的股份將轉入螞蟻集團的員工激勵計劃，以吸引人才。回購建議也將為公司的投資者提供一個流動性選擇」。

該公司補充說，螞蟻金服的主要股東杭州君翰股權投資合夥企業和杭州君奧股權投資合夥企業已自願決定不參與回購。

一家調查中國的公司86Research的分析師王海陽認為，回購價格高於許多機構內部做出的估值，所以相信一些機構會選擇參與回購。另外，他指「同時，啟動股票回購也間接告知投資者，短期內IPO復甦的可能性不大。」



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中國央行周五表示，金融監管機構將對螞蟻金服及其子公司處以共計71.2億元人民幣的罰款，此舉標誌著對這家金融科技公司長達數年的監管整頓結束，也是結束對中國互聯網行業打擊的關鍵一步。

螞蟻金服的處罰被認為是為這家金融科技公司獲得金融控股公司牌照鋪平道路，專注於促進增長，並最終恢復其在股市上市的計劃。

螞蟻金服由馬雲創立，經營中國無處不在的移動支付應用支付寶，以及消費貸款和保險產品分銷業務等。

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螞蟻金服在2021年4月開始了全面的業務重組，其中包括將自己變成一家金融控股公司，這將使其受到類似於銀行的規則和資本要求的約束。

對於更廣泛的技術行業來說，螞蟻金服的罰款標誌著中國對民營企業的嚴厲打擊邁出了關鍵一步，這一打擊始於2020年底螞蟻金服的IPO被取消，隨後幾家公司的市值被抹去了數十億美元。

周五（7日）中國當局還宣布對兩家中國銀行、一家保險公司和騰訊控股（0700.HK）的在線支付平台Tenpay進行罰款。

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記者：張瑋婷