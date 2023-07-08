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荷蘭聯合政府倒台 因未就收緊移民政策達成共識

環球政治 11:35 2023/07/08

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荷蘭聯合政府周五（7日）晚宣布倒台，首相呂特（Mark Rutte）率領内閣請辭，該國今年稍後時間將再次舉行大選。呂特指聯合政府內4個政黨未能就移民政策達成共識，導致政府倒台。

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據悉，呂特要求盟友支持一項收緊移民限制的議案，限制已在荷蘭的難民家庭兒童入境，並要求家庭至少等待兩年才能團聚。

呂特指各黨對移民政策的看法截然不同，而分歧不可調和，因此他立即以書面形式向國王威廉亞歷山大（King Willem-Alexander）提出内閣請辭。

呂特表明會擔任看守首相，直至大選後勝出的政黨籌組新政府，而看守政府的關鍵任務包括繼續支援烏克蘭。

去年有大量移民湧入荷蘭，由於接待難民中心的床位不足，數百名尋求庇護者只能中心附近骯髒的戶外環境，並要由當地機構提供援助。

荷蘭統計局指，去年有超過2.15萬名來自歐洲以外的人在荷蘭尋求庇護，並有數萬人到當地工作和留學。

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責任編輯：鄭錦玲

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