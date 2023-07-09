【螞蟻完成整改】螞蟻集團回購揭估值縮水7成至5671億人幣　阿里巴巴正考慮是否減持

▲ 【螞蟻完成整改】螞蟻集團回購揭估值縮水7成至5671億人幣 阿里巴巴：正考慮是否減持

隨著人行開出對螞蟻集團71.23億元人民幣罰款，市場預期螞蟻集團整改步入尾聲，螞蟻集團主要股東之一阿里巴巴 （09988） 港美股同步大升。然而，螞蟻集團經歷今次監管風波後估值大不如前，螞蟻集團周六披露公布，將以自有資金回購最多7.6%股份，回購價格對應公司估值約為5671億元人民幣，意味涉款近431億元人民幣。

螞蟻集團最新估值較2018年C輪融資估值約9600億元人民幣下降約40%。若對比螞蟻集團2020年IPO時估值為2.43萬億港元（折合約2.2萬億人民幣）則大跌超過7成。

持有螞蟻集團33%的阿里巴巴周日公布，正在考慮是否參與擬議的股份回購。以螞蟻集團最新開出的估值計，阿里巴巴持有的螞蟻集團股份價值約1890億元人民幣。

螞蟻集團：回購用於補充員工激勵池

螞蟻集團為補充員工激勵池以持續吸引人才，同時為進一步滿足股東對流動性的需求，將以自有資金回購現有股東的部分股份，回購比例不超過總股本的7.6%，相關事項已獲得螞蟻集團董事會批准，並提交股東大會審議。

螞蟻集團表示，今次回購遵循市場化原則操作，為合理確定回購價格，螞蟻集團參考市場慣例，聘請國內外知名投行作為財務顧問，並根據其出具的估值報告進行了定價，在目前國內互聯網公司估值較低的情況下，這一變化符合市場預期。

今次回購下，所有螞蟻集團股東均可在回購比例內自願選擇是否參與，螞蟻透露，基於對公司長期發展的承諾和信心，杭州君瀚和杭州君澳的自然人股東已自願放棄參與回購。

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編輯：李哲毅