【美股速報】華爾街加息憂慮重燃 美股三大指數下跌 創3月以來最差一周

投資者關注下周出爐的通脹數據，對聯儲局7月再度加息的憂慮重燃，美股三大指數均下跌。道指收報33734點，跌187點或0.5%；標普500指數收報4398點，跌0.3%；納斯達克指數收報13660點，跌0.13%。

全周計，三大指數均錄得下跌。道指下跌1.96%、標普500指數下跌1.2%、納指則下跌0.9%，為自3月以來表現最差的一周。

勞工部公佈的6月就業報告顯示，新增就業崗位低於預期，與5月相比出現降溫。非農就業人數增加了209,000人，失業率為3.6%。道瓊斯調查的經濟學家預計新增就業崗位將達到240,000個，失業率也相似。

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報告中的某些部分，例如比預期強勁的工資數據，加深了聯儲局可能在本月會恢復加息的擔憂。6月平均每小時工資增加了0.4%，從去年同期增長了4.4%。與此同時，失業率從5月的3.7%下降。

根據CME Group的FedWatch工具顯示，目前市場對7月26日加息0.25%的機會率為92%。在6月份聯儲局會議上，政策制定者表示，未來的2023年可能還會有兩次升息。

投資者正在關注下周的通脹數據，以進一步澄清未來貨幣政策的路徑，尤其是在本周熱門的就業數據之後。投資者希望下周公布的6月消費者價格指數和上個月的生產者價格指數，會顯示出通脹呈下降趨勢，以此減輕投資者對未來升息的擔憂。

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記者：李兆明