【阿里9988】人行等機構向螞蟻罰款71.23億元人幣 阿里巴巴美股急彈8%

阿里巴巴（09988）旗下螞蟻集團整改終告完成，人民銀行公布，針對螞蟻集團及旗下機構過往年度在公司治理、金融消費者保護、參與銀行保險機構業務活動、從事支付結算業務、履行反洗錢義務和開展基金銷售業務等方面存在的違法違規行為，金融管理部門對螞蟻集團及旗下機構處以罰款（含沒收違法所得）71.23億元人民幣。

消息公布後，阿里巴巴（美：BABA）美股股價昨晚急升8%，收報90.55美元。收市後場外交易股價繼續上升，報91.31美元，較收市價再升0.8%。

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人行通告稱，近年來，金融管理部門堅持發展和規範並重，建立健全平台經濟治理體系，出台一系列制度辦法，初步形成平台企業金融業務發展與監管制度框架，促進平台經濟規範健康發展。

2020年11月以來，從依法加強監管和有效防範風險的角度出發，金融管理部門督促指導螞蟻集團、騰訊集團等大型平台企業全面整改金融活動中存在的違法違規問題。

目前，平台企業金融業務存在的大部分突出問題已完成整改。金融管理部門工作重點從推動平台企業金融業務的集中整改轉入常態化監管。

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記者：李兆明