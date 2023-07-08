主要上市外國公司 11月起可納入恒指科指

恒生指數公司宣布諮詢結果，將主要上市的外國公司納入恒生指數及恒生科技指數選股範疇，恒生綜合大中型股指數中的主要上市外國公司將符合恒生指數成份股的候選資格。在79％回覆人士的支持下，恒生指數將重新定位為反映香港整體股票市場表現的指標。為回應部份回覆人士建議初期應採取較謹慎的態度，對外國公司引入額外的條件或限制的意見，恒生指數將採取以下措施：外國公司個別成份股於指數中的比重上限設定為4％；及外國公司成份股於指數中合計比重上限設定為10％。就恒生科技指數而言，其對外國公司的處理手法將與恒生指數一致。

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恒生指數公司提及，維持現時甄選恒生指數成份股所採用的七個行業組別，在逾90％回覆人士對此議題表示支持或中立的諮詢結果下，現時恒生指數選股的七個行業組別將繼續維持，即金融業；資訊科技業；地產建築業；醫療保健業；非必需性消費及必需性消費；電訊業及公用事業；以及能源業、原材料業、工業及綜合企業。此外亦取消「香港」成份股數目上限，目前恒生指數中「香港」成份股數目固定為20至25隻。由於超過90％回覆人士同意保留「香港」成份股數目下限（即20隻）已足夠維持恒生指數的本地代表性，因此將取消「香港」成份股數目上限（即25隻）

恒生指數公司將於今年11月進行的2023年第三季指數檢討開始，對恒生指數及恒生科技指數實施上述變動。

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