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【金融整改】3間金融國企與螞蟻騰訊同日受罰　共涉罰款逾7000萬元人幣

股市 22:58 2023/07/07

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3間內地金融機構被罰款　涉逾7000萬元人幣

除了螞蟻集團以及騰訊 （00700） 旗下財付通，同日有3間內地金融機構亦被罰款。人民銀行於周五（7日）公布，平安銀行、郵儲銀行 （01658） 和中國人民財產保險 （02328） 3家金融機構，以及多名相關管理人員受到央行處罰，罰款共計逾7000萬元（人民幣，下同）。

根據罰單，平安銀行及相關管理人員共遭罰款約3583萬元，沒收違法所得約1848元。郵儲銀行及相關人員共罰款約3254萬元。而財險及相關人員則合共被罰款約473萬元。

因應金融整改，金融管理部門周五對螞蟻集團及騰訊作出處罰。該部門指，針對以往執法檢查中發現的問題，金融管理部門近期也對郵儲銀行、平安銀行、人保財險和財付通公司等實施了行政處罰。

據罰單，三間金融機構涉及的違法行為類型包括違反賬戶管理規定、其他危及支付機構穩健運行、損害客戶合法權益或危害支付服務市場的違法違規行為、未按規定履行客戶身份識別義務、違反反假貨幣業務管理規定等。

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編輯：袁諾曦

中國財險（02328） 港股 郵儲銀行（01658）
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