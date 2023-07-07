思捷發盈警 料首5個月虧損6億元

思捷(00330) 發布盈警，根據對集團截至2023年5月止五個月的未經審核綜合管理賬目的初步審閱及董事會目前可得的資料，預期集團於期間將錄得公司股東應佔未 經審核虧損約6.04億元，而公司截至2022年6月止六個月的股東應佔未經審核溢利則約為1,300萬元。 預期集團於本期間將錄得總收入約25.09億元，而2022年首6個月的總收入約為36.26 億元。

【螞蟻整改】傳監管機構向螞蟻罰款最少80億 完成監管整改 阿里巴巴股價逆市抽升 詳情請看【下一頁】

【溫股知新】成功突破區間市？ 三項指標有啟示

收入減少乃主要由於艱難的經濟環境及烏克蘭的持續衝突導致德國及整個歐洲其他地方負面的消費者情緒。公司的表現亦受提升Esprit在時尚行業的品牌 定位帶來的短期調整影響。集團已於過去半年內實施各項舉措以恢復增長，預計該等措施將於本年度下半年取得成效，且自措施實施以來已取得顯著的改善。此外，亦將出現更多激動人心的發展，包括以2023年8月推出新牛仔布生產線為始引領第三季度新產品推出。 思捷認為，大額虧損主要由於上述收入下跌，此亦導致集團本期間毛利減至約 11.26億元。

【京東9618】京東7月13日發布「言犀」大模型 何曉冬：已能寫出30億字營銷文案 詳情請看【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機