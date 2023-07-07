【帶你睇盤】鄰近大埔墟站　靚裝兩房叫價735萬

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大埔發展成熟，尤其是鄰近港鐵大埔墟站一帶，吸引不少用家、投資者留意。今次利嘉閣推介的屋苑為新達廣場，正正是區內最靠近大埔墟站的私人屋苑，而且有基座商場，起居飲食不假外求。
放盤單位為新達廣場2座中層G室，實用面積489平方呎，兩房間隔，望內園池景，現叫價735萬元（最後更新日期：7月7日）。從相片可見，單位有企理裝修，可即買即住。
|放盤單位
|新達廣場 2座中層G室（物業編號：BJ88109006）
|間隔
|兩房兩廳
|實用面積
|489平方呎
|叫價
|735萬元（最後更新日期：7月7日）
|賣點
|
1. 廳房均有大窗，全屋光猛。
2. 雅緻裝修，即買即住。
3. 間隔四正，實用率高。
4. 獨家放盤至8月30日。
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
註︰
以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢