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【帶你睇盤】鄰近大埔墟站　靚裝兩房叫價735萬

股樓投資 22:03 2023/07/07

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大埔發展成熟，尤其是鄰近港鐵大埔墟站一帶，吸引不少用家、投資者留意。今次利嘉閣推介的屋苑為新達廣場，正正是區內最靠近大埔墟站的私人屋苑，而且有基座商場，起居飲食不假外求。 

放盤單位為新達廣場2座中層G室，實用面積489平方呎，兩房間隔，望內園池景，現叫價735萬元（最後更新日期：7月7日）。從相片可見，單位有企理裝修，可即買即住。 

    點擊圖片放大
    +7
    +6
放盤單位 新達廣場 2座中層G室（物業編號：BJ88109006）
間隔 兩房兩廳
實用面積 489平方呎
叫價 735萬元（最後更新日期：7月7日）
賣點

1. 廳房均有大窗，全屋光猛。

2. 雅緻裝修，即買即住。

3. 間隔四正，實用率高。

4. 獨家放盤至8月30日。

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3rmtfmU

註︰ 

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

大埔 新達廣場 利嘉閣 二手市場 私人屋苑

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