【帶你睇盤】鄰近大埔墟站　靚裝兩房叫價735萬

大埔發展成熟，尤其是鄰近港鐵大埔墟站一帶，吸引不少用家、投資者留意。今次利嘉閣推介的屋苑為新達廣場，正正是區內最靠近大埔墟站的私人屋苑，而且有基座商場，起居飲食不假外求。

放盤單位為新達廣場2座中層G室，實用面積489平方呎，兩房間隔，望內園池景，現叫價735萬元（最後更新日期：7月7日）。從相片可見，單位有企理裝修，可即買即住。

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放盤單位 新達廣場 2座中層G室（物業編號：BJ88109006） 間隔 兩房兩廳 實用面積 489平方呎 叫價 735萬元（最後更新日期：7月7日） 賣點 1. 廳房均有大窗，全屋光猛。 2. 雅緻裝修，即買即住。 3. 間隔四正，實用率高。 4. 獨家放盤至8月30日。

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