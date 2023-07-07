▲ 【金融整改】騰訊旗下財付通遭罰29.9億元人民幣

人民銀行公布對螞蟻集團整改行動後，一併公布騰訊 （00700） 旗下財付通支付科技有限公司的罰單，財付通被指違反機構、商戶管理等共11項規定，被沒收違法所得5.66億元（人民幣，下同）、罰款24.27億元，合計涉款共29.9億元。

人行在較早前聲明已提及，2020年11月以來，從依法加強監管和有效防範風險的角度出發，督促指導螞蟻集團、騰訊集團等大型平台企業全面整改金融活動中存在的違法違規問題。人行強調，平台企業金融業務存在的大部分突出問題已完成整改，金融管理部門工作重點從推動平台企業金融業務的集中整改轉入常態化監管。

人行的罰單另包括4名財付通高層，包括反洗錢與風險控制部負責人、支付平台產品部（微信支付）產品運營負責人、支付平台產品部（基礎支付）負責人、總經理，4人合計被罰242.1萬元。

據人行公告，財付通涉及涉法行為類型，包括：

1.違反機構管理規定；

2.違反商戶管理規定；

3.違反清算管理規定；

4.違反支付賬戶管理規定；

5.其他危及支付機構穩健運行、損害客戶合法權益或危害支付服務市場的違法違規行為；

6.未按規定履行客戶身份識別義務；

7.未按規定保存客戶身份資料和交易記錄；

8.未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告；

9.與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶；

10.違反消費者金融信息保護管理規定；

11.違反金融消費者權益保護管理規定。

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