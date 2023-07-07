金管局放寬自用住宅按揭成數　市場：料有助啟動換樓鏈

市場吹起淡風之際，金管局總裁余偉文今（7日）向銀行發出指引，修訂適用於物業按揭貸款的逆周期宏觀審慎監管措施，其中1,500萬元或以下的自用住宅物業的按揭成數上限，調整至七成；1,500萬元以上至3,000萬元的自用住宅物業的按揭成數上限，調整至六成；3,000萬港元以上的自用住宅物業的按揭成數上限則維持於五成。

此外，金管局同時修訂非住宅物業的按揭成數上限，由五成提升至六成。另以「資產水平」為審批基礎的物業按揭貸款的按揭成數上限，則由四成提升至五成，而此項修訂適用於所有住宅物業和非住宅物業。

金管局余偉文表示，綜合各方面的考慮，為在繼續維持銀行體系穩定及物業按揭貸款風險得到妥善管理前提下，現時有空間修訂部分物業按揭貸款的逆周期宏觀審慎監管措施。他又指，是次未有在壓力測試及貸款入息比率的要求方面做出修訂，相信借款人還款能力能夠保持標準。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀對新政策表示歡迎，料有助啟動換樓鏈, 助換樓客購買面積較大物業, 提升居住環境。預計集團部分已落成的項目能夠受惠, 並會推出全新換樓置業優惠予有意換樓的買家。

星之谷行政總裁莊錦輝表示，這次當局放寬相關限制對於換樓人士來說是福音，相信可以進一步激活換樓活動，對整體樓市交投有正面幫助。以1,500萬元物業為例，過往最高可借960萬元，即樓價64%，並須支付按揭保險費用，假設以保費65折計算，相當於14萬元。新政策下就可直接在銀行做七成按揭而不需要按保，大大節省買樓成本。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，是次政府進一步放寬按揭成數以及按揭保險樓價上限，相信能有效協助市民換樓，讓換樓市場進一步釋放，近日已有發展商提早部署銷售策略，新盤將以兩至三房單位為主，以主打換樓客，料樓價1,000至3,000萬元的中上價物業將備受追捧。而放寬非住宅物業按揭貸款的適用按揭成數，曹德明認為在現時是一個合適的時間，讓早年受疫情影響較嚴重的中小企業主，更容易出售或加按套現手頭上的非住宅物業。

經絡按揭提供：新政策下自用住宅按揭例子

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