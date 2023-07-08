有盈退休：投資食肆 藝人惡夢

演藝，乃非常欠缺安全感的行業。藝人幾乎完全無法控制自己甚麼時候會大紅大紫，甚麼時候「做到傻」，景況也可能隨時逆轉，不紅不黑，又或，日日坐冷板櫈。



因此，一旦行運當紅，財源滾滾時，必定想用「錢搵錢」。最普遍當然是買樓買股票，或買債券，但更多人會念念不忘走去做生意。大部分人會有個錯覺，以為從事飲食業最吃得開。因香港700萬人多會出街食東西，故此生意應該無憂，兼且日日有現金收。

【溫股知新】成功突破區間市？ 三項指標有啟示



無經驗開餐館須交學費

是真的嗎？可以是真的。但你必須是大行家，出品精良，服務優質，價錢公道。



更重要的是，自己生意各個環節運作良好（由廚房到樓面到清潔到水電！），因為開餐館不是做戲，若果你不懂，就要「交學費」，生意各個方面都有可能被人蠱惑，騙你的錢，不會因為你是明星而手下留情。



例如，廚師可以鬧彆扭要求加人工。不加人工？即時連同其他伙計一起辭工！請問你怎樣應付？又例如油渠糞渠瘀塞，一時間找不到師傅通渠，隨時會大爆發，污水倒灌到樓面，你怎樣應付？此外，更有各式員工偷偷運走生財工具及貴重食材（鮑參翅肚……），你又怎樣反應？



明星投資飲食業難成功

不時有藝員揚言投資飲食業，但你能否舉出三數個非常成功，又成為業內品牌的個案？難矣！反之，失敗結業的比比皆是。



小弟有感而發，因MIRROR的Anson Kong，去年年尾開的甜品店，短短半年即告停業，何其短命？事前沒有做清楚部署及評估嗎？



明星心態——我開店，必定大把粉絲日日光顧，生意根本不用愁！粉絲？也非常現實。第一次光顧，為了看明星；第二次，要看出品質素；第三次，看價錢；之後，三樣都會考量，若果不行的話，立即拜拜。講完！



收筆前又聽聞龔嘉欣宣布在尖沙咀開餐廳，未知結果如何？

欄名：有盈退休

撰文：曾智華（Luke Sir） 一代資深傳媒人，前電台名嘴、監製、節目發展總監、財經專欄作者等。現職退休自由人，閒時寫作，飲食旅行嘆世界，笑談豐盛人生下半場。著有《有盈退休》、《快樂退休》、《拖住老婆去旅行》、《肥碌食住遊台中》。

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責任編輯：陳詠妍