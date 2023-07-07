【放寬按揭】中原按揭：金管局減辣有助推動換樓鏈　對樓市正面支持

金管局公布首度放寬樓市逆周期宏觀審慎措施（即樓市辣招），「減辣」包括：1）調整自用物業按揭成數、2）非住宅物業可造按揭成數、3）放寬以資產淨值為批核基礎的按揭成數，所有措施即時生效。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，歡迎政府為自住人士回復辣前沿用已久的7成按揭上限樓按措施，令自住樓價1,500萬元以下的置業人士，可選擇以3成首期零保費置業，3000萬元或以下樓價亦提高至6成按揭，無論對換樓及上車人士都有直接實質幫助，尤其優化以往換樓人士選擇千萬元以上物業必須備足5成首期又或經按保才可上會，由於市場上絕大部份買賣成交均屬於樓價1,500萬元以下，上車及換樓人士均可以基本3成首期置業上會，無需要必須經按保，新措施有助推動市場換樓鏈及正常流轉，促進樓市健康發展，對樓市有正面支持作用。

以1,500萬元樓價為例，按揭首期由5成即750萬元，減至3成即$450萬元，首期大大減少300萬元或2成，大大減輕置業人士上車或換樓門檻；此外，亦由於銀行將可提供最高7成按揭，按保計劃會為銀行貸款7成按揭成數以上的部分提供保險，相關保費會比6成按揭成數以上的保險較低，進一步可減輕置業人負擔。

王美鳳又指，在最新措施推出前，非按保個案需要儲4成至5成首期，即最多借5至6成按揭，而樓價834萬元或以上的物業之按揭成數已不足6成，因為6成按揭的樓價上限是500萬元按揭額，而1,000萬元以上物業的非按保按揭最高僅5成。

她表示，目前新措施落實，政策明朗化後，免除買家為了等候放寬政策而轉為觀望暫停入市，相信準買家會加快入巿步伐，有助樓巿健康發展。

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編輯：胡學能