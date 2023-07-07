【新品介紹】Midea 兩款高效能冷氣機 無風感天花嵌入式冷氣機營造水療般體驗

夏日炎炎，伴隨我們的除了有陽光與海灘，還有高溫和悶熱的感覺，冷氣機就像必不可少的夥伴，讓人在夏天瞬間感到「透心涼」。今天為大家介紹兩款美的（Midea）冷氣機──「ALL EASY Pro系列」R32變頻分體式冷氣機（型號︰MS-09HRF8B）、無風感天花嵌入式冷氣。

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「ALL EASY Pro系列」R32變頻分體式冷氣機是一款高效能、省電、方便清潔的冷氣機。它採用了四驅變頻摩打技術，有效節省70%的能源，降低10.4%的嘈音，並延長至10年以上的產品壽命，售價為$7,099。

這款冷氣的製冷能源效率表現佳，製冷季節性表現系數達7.72（製冷季節性表現系數值愈高，表示製冷能源效率愈高，亦即愈省電），製冷能源效率高，同時極為省電。冷氣機亦運用了更小巧的室內機組件，令機內空間大增，加大進風送風流量，製冷力更快。

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此外，「ALL EASY Pro系列」 R32變頻分體式冷氣機容易拆卸，只需1顆螺絲、1分鐘即可實現風輪、風道元件極速拆卸，方便清洗；創新的“X-BLOCKTM”結構，減少室內機組件，使ALL EASY Pro更易拆卸，方便清潔與維修。此外，它還支援5厘米天花最短安裝距離，30米長配管及15米高落差環境，裝配更靈活自由。

按圖看「ALL EASY Pro系列」R32變頻分體式冷氣機詳情：

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另外一款「無風感天花嵌入式冷氣機」具有獨立葉片控制功能，可以自由調節冷氣的溫度和風速，實現4種不同程度的涼快體驗。它還採用了3,920個大小及方向相同的沙漏式氣孔設計，營造出水療般的無風感，同時，其近乎360°的出風口能夠提供均勻、舒適而強大的冷氣流，讓你的房間快速降溫，售價為$14,775。

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Midea「無風感天花嵌入式冷氣機」設有智能人感感應功能，內置感應器透過雷達操作來自動識別室內的人員活動狀況，並只在感應到有人的時侯才會啟動強力製冷，否則保持低速運行，達至節能及寧靜效果。此外，其獨有的雙系統還能夠將兩部相同類型及匹數的室內機連接到同一部室外機，確保在不規則的房間內有更平均的冷氣分佈，控制器更可同時控制兩部室內機。

按圖看「無風感天花嵌入式冷氣機」詳情：

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