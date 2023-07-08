德州大叔首次出書簽書會拍烏蠅 路人TikTok宣傳即登暢銷書冠軍（有片）

美國德州一名58歲退伍軍人華納（Shawn Warner）早前榮升作家，出版首本作品並於商店舉行簽書會。有路人見現場十分冷清，就買書支持並拍片放上社交平台TikTok為華納宣傳。影片獲得1,750萬次瀏覽次數，更成功登上亞馬遜（Amazon）暢銷書榜單首位。

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華納退伍後從事兒童心理健康工作，為追夢轉行成為軟件工程師。他被裁員後，再轉行成為一名作家。

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雖然身邊總是有人勸告華納做作家無法養家糊口，但華納仍出版了一本懸疑小説《Leigh Howard And The Ghosts Of Simmons-Pierce Manor》。

一段攝於上周的影片顯示，華納帶著幾本書在當地一間連鎖零售店Kroger的分店舉行簽書會。但現場門可羅雀，只得華納獨坐在一旁。

兩名男子走近華納後，華納就向他們介紹自己的作品，講述了一個10多歲的少女與多重人格鬼魂聯手，解開少女父母被謀殺之謎。

華納本來神情失落，但見兩名陌生男子對其作品感興趣，不禁展現出燦爛笑容。

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兩名男子透露正拍片為華納做宣傳，購買華納的作品後，又邀請他在書上簽名留念，透露會在網上舉辦抽獎送出他的作品。

據悉，華納的作品起初在亞馬遜網站上乏人問津，僅收到兩則書評。但男子將影片上載至TikTok後，華納的作品隨即爆紅，並登上亞馬遜暢銷書榜單首位。

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責任編輯：鄭錦玲