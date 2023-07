德州大叔首次出書簽書會拍烏蠅 路人TikTok宣傳即登暢銷書冠軍（有片）

美國德州一名58歲退伍軍人華納(Shawn Warner)早前榮升作家,出版首本作品並於商店舉行簽書會。有路人見現場十分冷清,就買書支持並拍片放上社交平台TikTok為華納宣傳。影片獲得1,750萬次瀏覽次數,更成功登上亞馬遜(Amazon)暢銷書榜單首位。

華納退伍後從事兒童心理健康工作,為追夢轉行成為軟件工程師。他被裁員後,再轉行成為一名作家。

雖然身邊總是有人勸告華納做作家無法養家糊口,但華納仍出版了一本懸疑小説《Leigh Howard And The Ghosts Of Simmons-Pierce Manor》。

一段攝於上周的影片顯示,華納帶著幾本書在當地一間連鎖零售店Kroger的分店舉行簽書會。但現場門可羅雀,只得華納獨坐在一旁。

兩名男子走近華納後,華納就向他們介紹自己的作品,講述了一個10多歲的少女與多重人格鬼魂聯手,解開少女父母被謀殺之謎。

華納本來神情失落,但見兩名陌生男子對其作品感興趣,不禁展現出燦爛笑容。

兩名男子透露正拍片為華納做宣傳,購買華納的作品後,又邀請他在書上簽名留念,透露會在網上舉辦抽獎送出他的作品。

據悉,華納的作品起初在亞馬遜網站上乏人問津,僅收到兩則書評。但男子將影片上載至TikTok後,華納的作品隨即爆紅,並登上亞馬遜暢銷書榜單首位。

