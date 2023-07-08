  • 31°C
香港時間 : 2023708日 (週六) 10:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

德州大叔首次出書簽書會拍烏蠅 路人TikTok宣傳即登暢銷書冠軍（有片）

環球社會熱點 10:05 2023/07/08

分享：

分享：

美國德州一名58歲退伍軍人華納（Shawn Warner）早前榮升作家，出版首本作品並於商店舉行簽書會。有路人見現場十分冷清，就買書支持並拍片放上社交平台TikTok為華納宣傳。影片獲得1,750萬次瀏覽次數，更成功登上亞馬遜（Amazon）暢銷書榜單首位。

美CDC跨性別者餵母乳指引 被指忽視嬰兒健康風險 【下一頁】

華納退伍後從事兒童心理健康工作，為追夢轉行成為軟件工程師。他被裁員後，再轉行成為一名作家。

    點擊圖片放大
    +2

雖然身邊總是有人勸告華納做作家無法養家糊口，但華納仍出版了一本懸疑小説《Leigh Howard And The Ghosts Of Simmons-Pierce Manor》。

一段攝於上周的影片顯示，華納帶著幾本書在當地一間連鎖零售店Kroger的分店舉行簽書會。但現場門可羅雀，只得華納獨坐在一旁。

兩名男子走近華納後，華納就向他們介紹自己的作品，講述了一個10多歲的少女與多重人格鬼魂聯手，解開少女父母被謀殺之謎。

華納本來神情失落，但見兩名陌生男子對其作品感興趣，不禁展現出燦爛笑容。

加拿大法官裁定 用表情符號等同簽名可視為同意合約 【下一頁】

兩名男子透露正拍片為華納做宣傳，購買華納的作品後，又邀請他在書上簽名留念，透露會在網上舉辦抽獎送出他的作品。

據悉，華納的作品起初在亞馬遜網站上乏人問津，僅收到兩則書評。但男子將影片上載至TikTok後，華納的作品隨即爆紅，並登上亞馬遜暢銷書榜單首位。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

泰坦號CEO曾被問失聯點算好 竟稱「實死無生」
2023/07/07
泰坦號CEO曾被問失聯點算好 竟稱「實死無生」
加拿大法官裁定 用表情符號等同簽名可視為同意合約
2023/07/07
加拿大法官裁定 用表情符號等同簽名可視為同意合約
【日本核廢水】南韓調查料合安全標準 日本發放設施合格證（第二版）
2023/07/07
【日本核廢水】南韓調查料合安全標準 日本發放設施合格證（第二版）
英車主離奇硬食逾500元「牛肉乾」 怒斥遭陷害（有片）
2023/07/07
英車主離奇硬食逾500元「牛肉乾」 怒斥遭陷害（有片）
俄女童無緣見落區視察普京痛哭 獲總統陪遊克里姆林宮
2023/07/06
俄女童無緣見落區視察普京痛哭 獲總統陪遊克里姆林宮

你可能感興趣

泰坦號CEO曾被問失聯點算好 竟稱「實死無生」
18:05 2023/07/07
泰坦號CEO曾被問失聯點算好 竟稱「實死無生」
加拿大法官裁定 用表情符號等同簽名可視為同意合約
15:30 2023/07/07
加拿大法官裁定 用表情符號等同簽名可視為同意合約
【日本核廢水】南韓調查料合安全標準 日本發放設施合格證（第二版）
14:36 2023/07/07
【日本核廢水】南韓調查料合安全標準 日本發放設施合格證（第二版）
網絡熱話 社交平台 美國 抖音 德克薩斯
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【俄烏戰爭】德反對援集束彈 俄烏互換45戰俘（持續更新）
【俄烏戰爭】德反對援集束彈 俄烏互換45戰俘（持續更新）
倫敦地鐵月底恐癱瘓 英工會發起大罷工
倫敦地鐵月底恐癱瘓 英工會發起大罷工
【日本核廢水】南韓調查料合安全標準 日本發放設施合格證（第二版）
【日本核廢水】南韓調查料合安全標準 日本發放設施合格證（第二版）
【俄烏戰爭】美料援集束彈 人權組織籲停止
【俄烏戰爭】美料援集束彈 人權組織籲停止
英車主離奇硬食逾500元「牛肉乾」 怒斥遭陷害（有片）
英車主離奇硬食逾500元「牛肉乾」 怒斥遭陷害（有片）
普里戈任證實返俄 寓所搜出大量金條及假髮
普里戈任證實返俄 寓所搜出大量金條及假髮
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款