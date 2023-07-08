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【大行報告】建銀：上半年高端啤酒銷售優異 首選華潤啤酒 潛在升幅逾3成

股樓投資 10:00 2023/07/08

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建銀國際發表報告，指內地啤酒業在今年上半年將實現高個位數到低兩位數的銷售增長，高端啤酒的銷量將比整體表現增長更快，預期第三季度的旺季即將到來，行業首選為華潤啤酒（00291）。

報告指出，中國啤酒業在2023年上半年將實現高個位數到低兩位數的銷售增長，主要受惠於餐飲行業的重新開放和客戶流量的改善。預計中國主要啤酒公司的收入增長，將由中個位數到低兩位數的銷量增長改善驅動，使得二季度銷售額實現高個位數的增長。

高端啤酒銷售將會提升，該行預計高端啤酒的銷量將比整體表現增長更快，按年增長將達到兩位數。餐飲行業是高端和超高端產品銷售的主要渠道。今年首五個月，餐飲行業的零售額按年增長22%，推動啤酒廠加速產品組合升級以提高平均售價和毛利。預計今年上半年高端及以上產品將實現雙位數的銷量增長，從而增加其對主要啤酒廠總收入的貢獻。

建銀國際對啤酒股評級及目標價

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炎熱的夏季天氣將促進2023年第三季度的銷量增長。由於經濟活動和消費情緒恢復速度較慢，4月至5月份的行業銷售量增長較第一季度有所減緩。但是，這一行業的分銷商信心正在從今年6月開始改善，預期第三季度的旺季即將到來。該行指，夏季天氣炎熱和社交活動的正常化將支持2023年第三季度的銷量增長。預計今年下半年，華潤啤酒、百威亞太（01876）及青島啤酒（00168、滬：600600）的啤酒銷量增長，將分別達到8%、10%和3%。

該行指出，華潤啤酒是行業首選，因其有效的高端化策略和盈利潛力。百威亞太和青島啤酒也是值得關注的公司，分別因其有效的銷售渠道和高端化策略而受到市場的青睞。然而，青島啤酒的單品牌策略和地區性風險可能會限制其在高端市場中的增長潛力和長期盈利能力。

延伸閱讀：【大行點睇】各大券商對太古賣可樂點睇？  呢間行轉軚上調評級至買入  目標價睇68元【見下頁

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記者：李兆明

 

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青島啤酒（滬：600600） 青島啤酒（00168） 港股 大行報告 百威亞太（01876） 目標價 買入 華潤啤酒（00291） 啤酒 品牌

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