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【大行報告】花旗料中廣核上半年盈利符預期 為波動市中避風港

股樓投資 18:19 2023/07/07

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花旗發表研究報告表示，中廣核電力（01816）是在波動的股市中避風港，維持其「買入」投資評級，予目標價2.3元。該行預期，中廣核上半年純利將按年上升14%至67.3億元（人民幣，下同），其中第二季按年上升6.3%至32.5億元，基本符合市場預期。

同場加映﹕【溫股知新】成功突破區間市？ 三項指標有啟示

溫股知新
【溫股知新】成功突破區間市？ 三項指標有啟示

報告指出，內地政府去年批准興建10座新的核電站，但今年上半年未批出任何新核電項目，主要是政府高層換屆所致。該行認為，政府有可能在下半年批准6座新的核電站，包括中廣核位於福建寧德核電站第5至第6機組。

中廣核電力周五（7日）股價逆市靠穩，曾高見1.91元，最多升1.6%，收報1.89元，升0.5%。

【大行報告】 高盛﹕部分內銀股面臨股息壓力 農行工行遭降評級至沽售 狠劈目標價【見下頁

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記者：郭秀慧

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花旗銀行 港股 電力 買入 目標價 純利 大行報告 中廣核電力（01816）

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