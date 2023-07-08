美CDC跨性別者餵母乳指引 被指忽視嬰兒健康風險

美國疾控中心（CDC）本周發布指引，針對跨性別者和非二元性別人士尋求用母乳餵養嬰兒提供建議。但專家批評CDC提及跨性別女性可服藥分泌乳汁來餵養嬰兒，忽視了嬰兒的健康風險。

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CDC在官方網站發布指引，在健康公平考慮因素的部分，宣稱跨性別和非二元性別人士可以分娩、母乳喂養（breastfeed）或胸部餵養（chestfeed），包括在接受變性手術時切除大部分乳房組織的人，或服用激素使乳房生長、出生時生理性別為男的跨性別人士。

CDC指部分跨性別父母或需要外界幫助，以最大限度提高其產奶量，並由經過巴氏消毒的捐贈母乳、配方奶粉、服用誘導泌乳藥物或避免用抑制泌乳的藥物，來為嬰兒哺乳。

上述建議可能適用於出生時生理性別為男的跨性別人士，他們可以通過服用激素藥物模仿懷孕後期的身體變化，來自行分泌母乳。

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不過美國食品及藥物管理局（FDA）然而，該媒體指出，FDA 警告稱，其中一種藥物多潘立酮（Domperidone）或會少量進入母乳，有時會導致嬰兒心律不整。

英媒《每日郵報》引述多名醫生，批評CDC沒有提及跨性別人士服藥分泌乳汁來餵養嬰兒的健康風險。

紐約內科醫生費舍爾（Stuart Fischer）指，他很難相信跨性別人士服藥分泌的乳汁，會與女性自然分泌的母乳一樣，更難以確定前者會對嬰兒產生怎樣的影響。

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責任編輯：鄭錦玲