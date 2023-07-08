【商湯20】商湯「日日新」大模型體系全面升級 結合金融汽車醫療多個領域

商湯（00020）在出席2023年世界人工智能大會（WAIC）宣布，旗下「商湯日日新SenseNova」大模型體系多方位全面升級，重點介紹並展示了其大模型技術自正式發佈以來與各方產業的應用實踐，包括商湯絕影最新打造的智能車艙產品和車路雲協同交通體系，以及在金融、醫療、電商、智能終端、產業園區等行業上的落地應用等。

在金融領域，商湯與銀行、保險、券商等客戶展開合作，利用數字人進行智慧客服、智慧行銷等工作，並通過接入大語言模型能力，提供投研分析、研報撰寫等新功能，實現降本增效。此外，掛載金融知識庫後，還能100%基於客戶的產品說明進行內容問答輸出，並實現信息及時更新。

在醫療場景，商湯基於海量醫學知識和臨床數據打造了中文醫療語言大模型「大醫」，提供導診、問診、健康諮詢、輔助決策等多場景多輪會話能力，未來也即將支持醫學圖像、文本、結構化數據等多模態綜合分析，並可不斷提升醫療語言理解和推理能力，持續賦能醫院診療效率及患者服務提升。

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在智能汽車領域，商湯絕影智能車艙、智慧駕駛、車路協同等行業應用也已在大模型的加持下突破創新邊界。在智能車艙裡，商湯通過視覺、聽覺等多模態融合，全方位感知用戶需求，通過標籤化數據記錄使用者習慣和偏好，提供專屬個性服務。

同時，商湯還通過大模型強大的環境理解、邏輯思維和內容生成能力，帶來更懂用戶的「車艙大腦」。支援形象、語音快速定制的數字人亦可與用戶進行擬人化互動，帶來集安全、娛樂、教育及效率於一體的智能車艙體驗。

商湯董事長兼CEO徐立表示：「大模型的突破掀起了人工智能的新一輪技術革命，隨之而來的是產業需求呈現爆炸式增長，全新的應用場景和應用模式正迅速湧現。商湯希望通過『大模型+大裝置』持續推動AI基礎設施能力的躍進提升，不僅打造通用能力更加強大的基礎模型，也進一步高效融合不同垂直領域的專業知識，構建更懂行業、更具專長的專業大模型，從根本上降低大模型的下游應用成本和門檻，讓大模型的產業價值在千行百業中綻放。」

作為千億級參數的自然語言處理模型，商湯商量SenseChat 2.0版本突破了大語言模型輸入長度的限制，並推出不同參數量級的模型版本，可完美適配移動端、雲端等不同終端及場景的應用需求，降低部署成本。商湯的自研生成式大模型商湯秒畫SenseMirage 3.0的模型參數從今年4月首次發佈以來的10億提升至70億量級，能夠實現專業攝影級的圖片細節刻畫。

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記者：李兆明