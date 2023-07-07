投資者斥3500萬入市　買何文田半山壹號維港景四房

美聯物業江志超表示，何文田半山壹號半山徑35號高層優質單位，實用面積1,604方呎，屬4房雙套連工人套間隔，內櫳寬闊，間隔實用，向北望九龍開揚景，向南主人套房望維港煙花景，雖然不連車位，吸引區內投資客承接，據悉，單位原放盤叫價3,600萬元，最終降價100萬，以3,500萬元成交，折合實用呎價約21,820元。

半山壹號於市場上約有50多個放盤，叫價約2,290 萬元起，近期成交平均呎價約1.67萬元。

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