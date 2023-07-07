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Samsung第二季度營業利潤可能暴跌96% 芯片業務損失高達4.58萬億韓元

環球政經 14:00 2023/07/07

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Samsung(005930)周五（7日）公佈的第二季度營業利潤可能暴跌96%，基本符合預測，因為盡管削減了供應，但持續的芯片過剩促使這家科技巨頭的關鍵業務出現大量虧損。

Samsung在一份簡短的初步盈利聲明中估計，其4月至6月的營業利潤從一年前的14.1萬億韓元下降到6000億韓元（4.59億美元）。在1-3月季度，由於存儲芯片價格進一步下跌，其庫存價值被削減，芯片業務出現了高達4.58萬億韓元的損失。

延伸閱讀：【大行報告】 高盛﹕部分內銀股面臨股息壓力 農行工行遭降評級至沽售 狠劈目標價【見下頁

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但分析師表示，在第二季度，由於用於個人電腦、手機和服務器的DRAM芯片的銷售增加，Samsung存儲芯片業務的損失可能會縮小。

根據公司數據，這將是Samsung自2009年第一季度盈利5900億韓元以來任何季度的最低利潤。該利潤在很大程度上與Refinitiv SmartEstimate的5550億韓元一致，Refinitiv SmartEstimate的預測是以更穩定準確的分析師的預測為基礎。

Samsung將於7月27日發布詳細財報。

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記者：張瑋婷

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